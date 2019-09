W sobotę przelotny deszcz tylko na północy. Nad resztą kraju sporo słońca

Sobota będzie pogodna w większości kraju. Jedynie na północy kraju pokropi przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy kraju. Miejscami możliwe bardzo słabe, przelotne opady deszczu. W szczytowych partiach Tatr słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 7°C na północy Wielkopolski do 11°C na Lubelszczyźnie, Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie oraz do 13°C nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Porywy wiatru nad morzem do 60 km/h. W dzień na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i na krańcach południowych, głównie w górach, zachmurzenie okresami wzrastające do dużego i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Czytaj także:

Dziś piątek trzynastego. Istnieje kilka wytłumaczeń, dlaczego akurat ten dzień ma być pechowy