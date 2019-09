Chłodny front atmosferyczny i przelotne opady. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać

W poniedziałek 16 września zachmurzenie będzie duże. W całym kraju będzie przelotnie padać deszcz. Termometry pokażą od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr wiał będzie zachodni, słaby i umiarkowany.

We wtorek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Okresowo padać będzie deszcz na terenie całego kraju. Temperatura wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 stopni Celsjusza w centrum kraju, na wschodzie i południu. Wiatr północno-zachodni i zachodni.

Środa 18 września to kolejny dzień, kiedy czeka nas nienajlepsza pogoda. Niemal w całym kraju będziemy mieć do czynienia z zachmurzeniem kłębiastym. Na południowym wschodzie kraju bez opadów, poza tym przelotne opady deszczu Temperatura wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, do 16 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

