Chłodny, pochmurny i deszczowy wtorek. To koniec lata?

Meteorolodzy nie mają dla nas dobrych wieści. Na wtorek 17 września prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu do 5-20 mm. Na północy mogą pojawić się burze. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, 15 stopni Celsjusza w centrum kraju do 16 stopni Celsjusza na południu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni. W porywach może osiągnąć do 60 km/h, a na Wybrzeżu do 80 km/h.

W środę 18 września jedynie na południowym-zachodzie kraju nie powinno padać. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu do 5-15 mm, a na północy burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 15 stopni Celsjusza w centrum kraju do 16 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.