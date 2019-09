Miłośnicy jesieni muszą jeszcze poczekać. Od piątku poprawa pogody

W czwartek 19 września zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu (5-15 mm), a na północnym-wschodzie i wschodzie kraju możliwe są burze oraz krupa śnieżna. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 15 stopni Celsjusza w centrum kraju do 16 stopni Celsjusza na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni. W porywach na północnym-wschodzie i wschodzie może osiągać do 60 km/godz., a w burzach do 80 km/godz.

W piątek 20 września tylko na wschodzie mogą wystąpić niewielkie opady deszczu do 5 mm. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 15 stopni Celsjusza w centrum kraju do 17 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

