Pogoda na weekend. Sobota pochmurna, więcej słońca w niedzielę

Temperatura wyniesie maksymalnie od 13°C na północnym wschodzie, 15°C, 18°C na przeważającym obszarze, do 21°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Rano lokalnie, szczególnie w kotlinach sudeckich IMGW prognozuje mgły, ograniczające widzialność do 400 m i szybko zanikające. Nocą temperatura spadnie miejscami nawet do 3°C.

W niedzielę temperatura maksymalna od 18°C na północnym wschodzie, nad morzem oraz w obszarach podgórskich do 23°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, na południowym zachodzie umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych, jedynie na północnym wschodzie, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.