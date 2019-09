Środa w większości kraju pochmurna i deszczowa. Bez opadów jedynie na Suwalszczyźnie

Na północnym-wschodzie kraju bez opadów, poza tym okresami opady deszczu do 5-10mm, w Sudetach do 15mm. Temp. maks. od 14°C na Suwalszczyźnie, 18°C w centrum kraju do 19°C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany.

W czwartek na południowym-zachodzie kraju i na Suwalszczyźnie dość pogodnie. Poza tym zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5mm. Temp. maks. od 17°C na północnym-wschodzie, 18°C w centrum kraju do 20°C na zachodzie. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany.

W piątek pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie i północy kraju przelotne opady deszczu do 5-15mm, na Śląsku możliwe burze. Temp. maks. od 17°C na Suwalszczyźnie, 19°C w centrum kraju do 21°C na południowym-zachodzie. Wiatr południowo-zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

W sobotę zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami opady deszczu do 5-15mm, na wschodzie możliwe burze. Temp. maks. od 16°C na Suwalszczyźnie, 20°C w centrum kraju do 22°C na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80km/godz.