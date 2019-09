Piątek pogodny na wschodzie. Na południu termometry pokażą 22 stopnie

W piątek rano wystąpią mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W ciągu dnia pojawią się opady deszczu postępujące od zachodu do centrum. Na wschodzie do wieczora będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim do 22 stopnia na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy.

W nocy z piątku na sobotę wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Synoptycy przewidują opady deszczu, na północy okresami o umiarkowanym natężeniu. W tym regionie wysokość opadów wyniesie do 15 mm. Termometry wskażą od 10 stopni Celsjusza w kotlinach sudeckich i na Podhalu do 14 stopni na pozostałym obszarze. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych. W Tatrach i szczytowych partiach Sudetów powiać może z prędkością nawet do 65 km/h. Jaka pogoda w sobotę 28 września? Sobota upłynie pod wpływem dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a w zachodniej części kraju mogą pojawić się burze. Temperatura wyniesie od 16 do 20 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie miejscami w pasie nadmorskim. Tam słupki rtęci powędrują maksymalnie do 15 stopni Celsjusza, a na Podhalu temperatura nie przekroczy 14 stopni. Synoptycy przewidują pojawienie się wiatru słabego i umiarkowanego, miejscami porywistego. W Tatrach oraz szczytowych partiach Sudetów powrywy wiatru mogą wynieść nawet 70 km/h.