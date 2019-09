W niedzielę przelotny deszcz w większości kraju. Na Podkarpaciu 20 st. C

W nocy z soboty na niedzielę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, przed północą możliwe lokalne burze. Temperatura minimalna od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Opolszczyźnie i nad morzem, chłodniej na Podhalu: około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, a w szczytowych partiach gór do 70 km/h, południowo-zachodni.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju. Na północnym wschodzie możliwe lokalne burze. Bez opadów na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Temperatura maksymalna od 14 st. C, 16 st. C na północy i terenach podgórskich Karpat do 20 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju i w dolinach sudeckich okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 75 km/h.

Czytaj także:

Zobacz, jak czarna dziura pożera gwiazdę wielkości Słońca. NASA pokazała nagranie