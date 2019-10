Nawet 20 stopni i przelotne opady deszczu. Prognoza pogody na pierwszy dzień października

Pierwszy dzień października na południu i południowym-wschodzie kraju zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i okresami pojawią się opady deszczu do 10-20 mm. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie, 18 stopni Celsjusza w centrum kraju do 20 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni. W porywach może osiągać do 50-70 km/godz.

