Opady deszczu w całym kraju. Termometry pokażą nawet 20 stopni Celsjusza

W środę 2 października w całym kraju pojawią się opady deszczu. Miejscami mogą być dość intensywne (do 20 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu do 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr, zachodni. W porywach może osiągnąć do 45 km/h.

W czwartek 3 października na wschodzie będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu do 16 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie.

