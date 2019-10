Przelotny deszcz w całym kraju. W górach spadnie śnieg

W piątek 4 października zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu do 5 mm, a na południowym-zachodzie kraju do 10 mm. Wysoko w Sudetach spadnie śnieg do 5-10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie, 12 stopni Celsjusza w centrum kraju do 14 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni. Jedynie nad morzem okresami może być dość silny.

