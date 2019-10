Nocne przymrozki i chłód. Od połowy tygodnia deszcz

W poniedziałek na Kaszubach, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu słabe opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 6 st. na Suwalszczyźnie do 12℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

We wtorek na wschodzie i Podkarpaciu pogodnie. Poza tym opady deszczu. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 8 st. na Suwalszczyźnie do 14℃ na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający do 60 km/h, południowo-zachodni.

W środę przelotne opady deszczu wystąpią w całym kraju. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 13 st. na Suwalszczyźnie do 16℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

Czwartek również deszczowy, intensywniej popada na zachodzie (do 20mm). Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 12 st. na Suwalszczyźnie do 15℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

W piątek przelotne opady wystąpią tylko na północy, poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 13 st. na Suwalszczyźnie do 17℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, w porywach do 50 km/h, zachodni.