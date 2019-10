Czwartek z przelotnym deszczem w całym kraju. W kolejnych dniach więcej słońca

Na północnym-wschodzie do 15 mm, a na pozostałym obszarze do 5-10 mm. Na zachodzie mogą występować burze. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą od 12℃ na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 13℃ w centrum kraju do 15℃ na południu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/godz.

W kolejnych dniach opady deszczu pojawią się północy kraju. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Stopniowo zacznie robić się cieplej. W sobotę na Dolnym Śląsku temperatura przekroczy 20℃.