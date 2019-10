W kolejnych dniach nawet 24℃. Jaka pogoda na wybory?

W piątek na północy popada przelotny deszcz, spadnie go do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 70 km/h.

Sobota zapowiada się z przelotnym deszczem na północy kraju. W pozostałych regionach utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14℃ na Suwalszczyźnie do 21℃ na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, wiać będzie z południowego zachodu.

W niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 15℃ na Suwalszczyźnie do 23℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr.