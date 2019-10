Prognoza pogody. Kilka ciepłych i słonecznych dni. Termometry pokażą nawet 24 stopnie!

Sobota 11 października zapowiada się na ogół pogodnie, ale przelotne opady deszczu skoncentrują się nad regionami północnymi. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza w Suwałkach przez 18 w Białymstoku, 17 w Olsztynie, 19 w Warszawie i Łodzi do 22 stopni Celsjusza w Rzeszowie i Krakowie.

Niedziela 13 października - dzień wyborów do parlamentu - też będzie na ogół słoneczna. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h, południowo-zachodni.

Jaka pogoda po weekendzie?

Podobna pogoda będzie w poniedziałek 14 października. Na termometrach od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Dobra pogoda utrzyma się również we wtorek, choć z mocniejszymi niż w poniedziałek podmuchami wiatru do 45 km/h. Środa 16 października też będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 45 km/h, wschodni.