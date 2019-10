W piątek słonecznie w większości kraju. Przelotne deszcze jedynie na zachodzie

Na Pomorzu i krańcach zachodnich kraju słabe opady deszczu do 5mm. Temp. maks. od 16°C na Suwalszczyźnie, 19°C w centrum kraju do 22°C na Podkarpaciu. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

W sobotę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy okresami duże. Na Pomorzu Zachodnim niewielkie opady deszczu do 5mm. Temp. maks. od 16°C na Pomorzu, 19°C w centrum kraju do 21°C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany.

W niedzielę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym-zachodzie wzrastające do dużego z opadami deszczu do 5mm. Temp. maks. od 17°C na Pomorzu, 21°C w centrum kraju do 23°C na Podkarpaciu. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.