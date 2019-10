Pogoda na sobotę. Deszcz na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej

W sobotę na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i częściowo w Wielkopolsce deszcz (do 5 l/m2). Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Pomorzu, przez 19 st. C w centrum, do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie.

W nocy z piątku na sobotę na północy i północnym zachodzie oraz w zachodniej części Przedgórza Sudeckiego zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 6°C na południu do 11°C na zachodzie i 12°C nad morzem, chłodniej na terenach podgórskich: od 3°C do 6°C, lokalnie w dolinach górskich spadki temperatury do -1°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, z kierunków południowych. W sobotę 19 października na wschodzie i południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na północnym zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C, 14°C na wybrzeżu do 18°C w centrum kraju i 20°C na Śląsku, Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.