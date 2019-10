Niedziela ostatnim tak ciepłym dniem. Od poniedziałku gwałtowne ochłodzenie

W niedzielę 27 października na południowym wschodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane, tylko rano w zasięgu mgieł duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C na krańcach północnych do 23°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, na północy i w centrum okresami dość silny, w całym kraju okresami porywisty, z kierunków zachodnich. Na północy kraju porywy do 60 km/h, nad środkowym i wschodnim wybrzeżem do 85 km/h; w Sudetach i Beskidach porywy do 70 km/h, w Tatrach do 80 km/h.

W poniedziałek 28 października zachmurzenie zmienne. Na południowym wschodzie opady deszczu, w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, nad morzem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 7°C na Podhalu do 12°C na krańcach północno-zachodnich. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W północnej połowie kraju porywy wiatru do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h.