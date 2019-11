Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Najnowsza prognoza

Dzień Wszystkich Świętych zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 7℃ na Suwalszczyźnie do 12℃ na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. W górach mogą wystąpić zjawiska fenowe – w partiach szczytowych może wiać z prędkością 105 kilometrów na godzinę.

W Zaduszki będzie pochmurno z opadami deszczu, które mogą być dość intensywne – do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 8℃ na Suwalszczyźnie do 14℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. W górach synoptycy prognozują zjawiska fenowe – w partiach szczytowych może wiać z prędkością 105 km/h.

Niedziela będzie pogodna. Termometry pokażą od 11℃ na Suwalszczyźnie do 17℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy, w porywach powieje do 70 km/h. W górach mogą wystąpić zjawiska fenowe – w partiach szczytowych wiatr może rozpędzić się do 125 km/h.

