Sobota z przelotnym deszczem w większości kraju. W niedzielę zrobi się cieplej

Sobota na zachodzie, północy i w centrum kraju będzie pochmurna. Okresami pojawią się tam opady deszczu do 5-10 mm. Na południu i południowym wschodzie dzień zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 6℃ na Suwalszczyźnie, 11℃ w centrum kraju, do 13℃ na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z południowego zachodu i południa. W porywach może osiągnąć do 50-70 km/h.

Niedziela zapowiada się z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie słabo popada deszcz do 2-5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 12℃ na północnym wschodzie, przez 15℃ w centrum kraju, do 18℃ na południu.

