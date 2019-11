Niedziela z przelotnym deszczem w całym kraju. Termometry pokażą nawet 17 stopni

Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południo, któy w południowo-wschodniej części kraju może osiągnąć do 55 km/h. Mocniej, bo do 60 km/h, powieje w Kotlinie Kłodzkiej oraz na Opolszczyźnie. W Tatrach wystąpi wiatr halny, do 100 km/h.

Jaka pogoda w poniedziałek 4 listopada?

W nocy z niedzieli na poniedziałek mogą wystąpić duże zachmurzenia z przejaśnieniami. Synoptycy prognozują, że miejscami pojawia się opady deszczu. Termometry wskażą od 7 stopni Celsjusza na Podhalu, przez 8 stopni na północnym zachodzie, po 13 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Powieje umiarkowany i słaby wiatr, ale mocniejszych podmuchów mogą spodziewać się mieszkańcy Podkarpacia, gdzie porywy wiatru wyniosą do 70 km/h. Wysoko w Tatrach powieje do 100 km/h.

Poniedziałek jedynie na zachodzie zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawią się opady deszczu, mogą być dość intensywne - do 20 milimetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 stopni na Dolnym Śląsku.

