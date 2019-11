Sobota będzie pochmurna i deszczowa. Kolejne dni przyniosą ochłodzenie

W pasie dzielnic zachodnich i środkowych wystąpią opady deszczu, maksymalnie do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu do 16℃ na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być silniejszy.

W niedzielę we wschodniej części kraju będzie pochmurno i spadnie deszcz - suma opadów w ciągu 12 godzin sięgnie do 30 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7℃ na Suwalszczyźnie do 13℃ na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Niebo w poniedziałek będzie przykryte zmiennym zachmurzeniem. Pogoda 11 listopada może być dość chłodna - termometry pokażą maksymalnie od 6℃ na Suwalszczyźnie do 10℃ na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.