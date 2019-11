Prognoza pogody na najbliższe dni. Będzie chłodno i pochmurno, może spaść deszcz ze śniegiem

W niedzielę 10 października na południu i wschodzie kraju będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach spadnie do 10-20 centymetrów śniegu. Poza tym wystąpią przejaśnienia, na zachodzie rozpogodzenia. Tylko na Pomorzu możliwe są słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Górnym Śląsku, przez 8℃ w centrum kraju, do 10℃ na Podkarpaciu. Powieje północny i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.

W poniedziałek, 11 listopada będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy od 7℃ na północnym wschodzie, przez 9℃ w centrum kraju, do 10℃ na południu. Południowy i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Zapowiada się pochmurny wtorek z przejaśnieniami. Na południu, w centrum kraju oraz na Warmii i Mazurach okresami wystąpią opady deszczu i mżawki do 5-10 l/mkw. W Sudetach synoptycy prognozują deszcz ze śniegiem oraz śnieg, którego spadnie do 5-10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 7℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 10℃ w centrum kraju, do 13℃ na Podkarpaciu. Wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w górach silny może rozpędzić się do 80-100 kilometrów na godzinę.