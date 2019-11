Święto Niepodległości zapowiada się pogodnie. Deszcz spadnie tylko na wschodzie

W dzień zachmurzenie umiarkowane, we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu Wschodnim okresami duże i tam opady deszczu. Rano na zachodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na Dolnym Śląsku również osadzające szadź. Temperatura maksymalna od 6°C na północnym wschodzie oraz Pojezierzu Pomorskim do 9°C, 10°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km/h, zachodni i południowy.

Jaka pogoda w kolejne dni?

Święto Niepodległości zapowiada się dość pogodnie, tylko na wschodzie spadnie przelotny deszcz - do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

We wtorek na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej oraz wschodzie powinno być pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju popada deszcz do 10 l/mkw., a w Sudetach i Tatrach sypnie śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na północy do 13 st. C na Rzeszowszczyźnie. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Środa w wielu regionach kraju przyniesie okresami dość intensywne opady deszczu - do 20 l/mkw. W Sudetach i Tatrach może sypnąć śnieg. Temperatura wyniesie od 7 st. na Pomorzu do 14 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Czytaj także:

Wiesz, jak doszło do odzyskania niepodległości przez Polskę? Sprawdź się w naszym quizie!