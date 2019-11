Wtorek z przelotnym deszczem w większości kraju. Kolejne dni z podobną pogodą

Wtorek zapowiada się pochmurno. Miejscami mogą pojawić się przejaśnienia. Na krańcach wschodnich i zachodnich będzie na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze spadnie deszcz do 10 mm. Termometry pokażą od 7℃ na Nizinie Szczecińskiej do 14℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z południa. Środa będzie pochmurna z opadami deszczu. W ciągu 12 godzin spadnie do 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 7℃ na Nizinie Szczecińskiej do 16℃ na Podkarpaciu.