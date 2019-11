Prognoza pogody na środę. Termometry wskażą do 16 st. C

W dzień zachmurzenie duże z nielicznymi większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na południowym zachodzie kraju oraz na południu Małopolski, wschodzie Pomorza, Warmii i Mazurach okresami o natężeniu umiarkowanym. W Sudetach opadu śniegu. Na południu województwa dolnośląskiego, na Podhalu i w Tatrach prognozowana suma opadów do 20 mm, na Warmii do 15 mm. Wysoko w Sudetach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna od 5°C na krańcach zachodnich do 8°C w centrum kraju i 16°C na wschodzie Podkarpacia, w kotlinach sudeckich chłodniej: około 3°C. Wiatr na zachodzie słaby, zmienny, na wschodzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, południowo-wschodni. W woj. świętokrzyskim i podkarpackim porywy do 60 km/h, na południu Małopolski do 80 km/h, wysoko w Beskidach i Bieszczadach do 90 km/h, w Tatrach do 130 km/h.