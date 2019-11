Przed nami ciepła sobota. W Małopolsce będzie nawet 17 stopni

Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Po południu na krańcach zachodnich popada deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 stopni w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego wschodu.

Silniejszych podmuchów powinni spodziewać się mieszkańcy południowych krańców Polski. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla południowych powiatów województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

W niedzielę na krańcach zachodnich pojawią się opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 17 stopni w Małopolsce. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z południowego wschodu i wschodu. Poniedziałek upłynie z deszczem na zachodzie. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą od 11 stopni na Nizinie Szczecińskiej do 16 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południa.

