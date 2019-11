W Wielkopolsce, na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Nizinie Szczecińskiej pokropi przelotny deszcz (do 5 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 10℃ na Suwalszczyźnie do 17℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo–wschodni. W Tatrach wystąpi wiatr halny z porywami do 100 km/h.

We wtorek w całym kraju będzie dość pogodnie. Termometry pokażą od 10℃ na Pomorzu do 15℃ w Małopolsce.