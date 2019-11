Piątek pochmurny z przejaśnieniami. Duże różnice temperatur

W piątek czeka nas pochmurna pogoda z przejaśnieniami. Na wybrzeżu możliwe są słabe opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach powieje do 50-60 kilometrów na godzinę.

W sobotę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 3 l/mkw. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał południowo-wschodni słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Na niedzielę synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i w centrum pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki do 3 l/mkw. Termometry pokażą od 2 st. C na Podlasiu, przez 6 s. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

