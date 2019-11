Poniedziałek dość pogodny w większości kraju. Chłodno i pochmurno na wschodzie

We wtorek pogoda zapowiada się bardzo podobnie do poniedziałkowej. Będzie dość pogodnie, a więcej chmur pojawi się tylko na wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 2℃ na Suwalszczyźnie do 11℃ na Dolnym Śląsku.

Czytaj także:

Przywiązana łańcuchem suczka walczyła o życie szczeniąt. „Jej oczy mówią wszystko”