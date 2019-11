Gęste mgły i widoczność do 100 m. IMGW wydał ostrzeżenia

Ostrzeżenia IMGW 1. stopnia obowiązują na terenie: południowych powiatów woj. pomorskiego, woj. śląskiego, woj. świętokrzyskiego, woj. małopolskiego i woj. podkarpackiego. We wszystkich tych miejscach w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewane są gęste mgły. Warunki powinny poprawić się 26 listopada około godziny 10-12.

W nocy z 25/26 listopada na północnym zachodzie kraju wystąpi mżawka. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu oraz Suwalszczyźnie spodziewane są słabe opady śniegu lub mżawki, lokalnie marznącej powodującej gołoledź. Miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m, a na południu lokalnie do 100 m. Temperatura minimalna od -3°C na północnym wschodzie, około 1°C w centrum i na Pomorzu do 4°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Na wtorek synoptycy IMGW przewidują na wybrzeżu słabe opady deszczu lub mżawki. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, a na południu lokalnie do 100 m. Temperatura maksymalna od 0°C na północnym wschodzie, około 5°C w pasie od Lubelszczyzny, przez Ziemię Łódzką po Pomorze, do 9°C, 10°C na Dolnym Śląsku i w rejonach podgórskich Karpat. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie południowy a na pozostałym obszarze południowo-wschodni.

