Prognoza pogody. Będzie chłodno i pochmurno

Wtorek 26 listopada będzie dniem pochmurnym szczególnie we wschodniej Polsce. Na zachodzie możliwe będą przejaśnienia. Tam też będzie najcieplej - we Wrocławiu termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie temperatura spadnie do zaledwie 1 stopnia powyżej zera. Z prognoz meteorologów wynika, że w najbliższych dniach czeka nas ocieplenie - nawet do 10 stopni Celsjusza.

