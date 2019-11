Prognoza pogody na najbliższe dni. Zachmurzenie i lekkie opady

W czwartek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. We wschodnich regionach kraju oraz na Pomorzu, Kujawach i w północnej Wielkopolsce wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 stopni Celsjusza w centrum, do 13 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Małopolsce. Będzie wiał południowo-zachodni umiarkowany, okresami dość silny, wiatr - w porywach do 40-60 km/h.

Na piątek 29 listopada synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. Od zachodu w głąb kraju będą postępować opady deszczu do 5-15 l/mkw. Na Pomorzu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Jedynie na południowym wschodzie kraju dzień upłynie bez opadów. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 9 stopni Celsjusza w centrum, do 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-70 km/h.