Pogoda na piątek 29 listopada. Opady w całym kraju

Na Pomorzu Wschodnim po południu opady deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwy śnieg. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i północy okresami dość silny, w całym kraju porywisty, z kierunków zachodnich. Wiatr w porywach do 60 km/h, na północy kraju i w Karpatach do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h. Na Pomorzu Wschodnim lokalnie możliwe zawieje śnieżne.

W sobotę 30 listopada zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym-zachodzie i w centrum kraju nie powinno padać. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady śniegu do 2-5 cm. Termometry pokażą od 2 st. C miejscami na wschodzie, południu i w centrum kraju do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim.

