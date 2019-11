W sobotę śnieg poprószy na wschodzie. Nad resztą kraju sporo słońca

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C, na wybrzeżu około 5°C, w kotlinach karpackich od -2°C do 0°C.

Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na wybrzeżu i we wschodniej połowie kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, stopniowo słabnący, w Karpatach do 70 km/h.

