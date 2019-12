W poniedziałek opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Od wtorku poprawa pogody

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie na zachodzie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Na Pomorzu Wschodnim oraz północnym wschodzie opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące ograniczenie widzialności do 500 m. Temperatura maksymalna od -1°C na krańcach południowo-wschodnich do 4°C na północnym zachodzie.

Nad morzem od 3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.

