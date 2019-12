Wtorek pochmurny z przejaśnieniami. Spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem

Na południu wystąpią słabe opady śniegu do 1 cm, na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu słabe opady deszczu ze śniegiem do 3mm. Temperatura wyniesie od 1℃ na Podkarpaciu i w Małopolsce, 2℃ w centrum kraju do 4℃ na Pomorzu. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

W środę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu. Na północny-wschodzie wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem do 3mm. Termometry wskażą od 1℃ na Podkarpaciu, 3℃ w centrum kraju do 6℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny.

W czwartek niebo będzie bardziej przejrzyste, choć na północnym-wschodzie chmur będzie dużo. Jak w poprzednich dniach będzie chłodno od 3℃ na wschodzie, 4℃ w centrum kraju do 6℃ na Dolnym Śląsku.