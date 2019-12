Niedziela deszczowa w całym kraju. Na Pomorzu dość silne podmuchy wiatru

Do południa na wschodzie, a po południu na zachodzie kraju będzie padał słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą dochodzić do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie barometry pokażą 994 Pa.

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu popada deszcz. Temperatura wyniesie od 5℃ na Suwalszczyźnie do 9℃ na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 40-60 km/h, z południowego zachodu.

Wtorek upłynie z pochmurną aurą z przejaśnieniami. Możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą od 3℃ na Podkarpaciu do 6℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

W środę i czwartek podobne temperatury, z tym, że deszcz spadnie tylko na Pomorzu Zachodnim.