Prognoza pogody na poniedziałek. Temperatura sięgnie 11 st. C

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na zachodzie i południowym wschodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4°C na Suwalszczyźnie, około 6°C w centrum, nad morzem oraz na Podhalu, do 11°C na Dolnym Śląsku.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Podkarpaciu okresami dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na Podkarpaciu porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h, w Karpatach do 80 km/h.

Czytaj także:

Pies bez oka podbija serca internautów. Jego przyjaciel jest równie rozkoszny