Wtorek pogodny i ciepły. Termometry pokażą nawet 12 stopni

We wtorek 17 grudnia będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na południu pojawią się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 10 stopni Celsjusza w centrum kraju do 12 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, południowy. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/godz.

Środa 18 grudnia w większości kraju będzie słoneczna. Tylko na północy wystąpi większe zachmurzenie. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 12 stopni Celsjusza w centrum kraju do 13 stopni Celsjusza na południu.