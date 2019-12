Gdzie świąteczna, zimowa aura? Meteorolodzy nie mają dobrych wieści

W sobotę 21 grudnia na zachodzie będzie na ogół pochmurno z opadami deszczu (do 8 mm). We wschodniej części kraju zachmurzenie będzie zmienne, a na Podkarpaciu i w Małopolsce wystąpi niewielki przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni.

Niedziela będzie pogodna na zachodzie. Na wschodzie pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą od 6 stopni Celsjusza na Warmii do 10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu.

