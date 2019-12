Pogoda na sobotę. Śnieg poprószy w większości kraju

Uwaga na oblodzone drogi

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu; w górach opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o 15 cm, w Beskidach o 12 cm, w Sudetach o 6 cm. Temperatura minimalna od -4°C na północnym wschodzie do 0°C na zachodzie; w obszarach podgórskich od -5°C do -3°C; nad morzem od 0°C do 2°C. Spadek temperatury poniżej 0°C będzie powodował miejscami oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i tam, oraz na południowym wschodzie w porywach do 65 km/h, północny i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Tatrach do 80 km/h i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na sobotę

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie. Miejscami przelotne opady śniegu. W Karpatach i Beskidach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, w Sudetach o 5 cm.

Temperatura maksymalna od -2°C miejscami na wschodzie do 3°C na północnym zachodzie; w obszarach podgórskich od -5°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na południowym wschodzie w porywach do 65 km/h, północny. W Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 80 km/h i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

