Pogoda na ostatnie dni roku. W poniedziałek zrobi się cieplej

Poniedziałek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Na północnym-wschodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu do 1-3 mm. Termometry pokażą od 1℃ na Podkarpaciu, 4℃ w centrum kraju do 7℃ na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-70 km/godz., a w górach do 90-110 km/godz.

Ostatni dzień roku zapowiada się pochmurno z przemieszczającymi się od Pomorza w głąb kraju opadami deszczu i deszczu ze śniegiem do 5 mm. Na Podkarpaciu spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 3℃ na południowym-wschodzie, 4℃ w centrum kraju do 6℃ na Pomorzu.

