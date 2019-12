Słaba widoczność i gruba warstwa śniegu. Tak wygląda zima w Tatrach

Filmik, który w weekend za pośrednictwem serwisu Tatromaniak udostępniła Ewelina Pawluś, pojawił się na Facebooku. Widać na nim, że przed schroniskiem w Dolinie Pięciu Stawów zalega duża warstwa śniegu, a opady białego puchu spowodowały, że widoczność jest ograniczona. „Piękna zima w Tatrach. Co by o tej zimie nie mówić na nizinach, to w Tatrach naprawdę zimowo. Wszystko jak trzeba” – brzmi jeden z komentarzy pod postem. „I to jest konkret zima a nie to co u nas” – napisał ktoś inny.

TOPR ostrzega

Od niedzieli do godziny 20 w poniedziałek w Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. „Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie” – czytamy na stronie TOPR-u.

Ratownicy ostrzegają, że obecnie panują warunki w znacznej mierze niekorzystne, a poruszanie się po szlakach wymaga dużych umiejętności oraz doświadczenia. „Należy unikać stromych stoków, szczególnie wskazanych w komunikacie lawinowym jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości. Konieczne jest zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa” – przekazano w komunikacie.

Czytaj także:

Dziś nad Polską przeleci „Kosmiczny Pociąg”. Będzie widoczny w całym kraju