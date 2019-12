Nawet 10 w skali Beauforta. IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku

„10 w skali Beauforta” – to hasło kojarzy się głównie z piosenką, którą stworzyli Krzysztof Klenczon i Janusz Kondratowicz, a która była później nagrywana m.in. przez Czerwone Gitary. Dla osób przebywających nad polskim morzem jest to jednak nie hasło muzyczne, a powód do niepokoju, ponieważ oznacza jedno – silne podmuchy wiatru będące zagrożeniem dla zdrowia i życia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym sztormem, które będzie obowiązywało do północy. Wynika z niego, że prędkość wiatru będzie w porywach sięgała nawet 10 stopni w skali Beauforta.

Na tym jednak nie koniec. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano także dla części województwa pomorskiego, a konkretnie powiatów słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, gdańskiego, nowodworskiego oraz dla Gdyni. Co konkretnie oznacza taki alert? „Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne” – czytamy w komunikacie IMGW.

