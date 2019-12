Sylwester z opadami deszczu ze śniegiem

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie. W całym kraju przelotne opady deszczu, na wschodzie także deszczu ze śniegiem, a lokalnie w obszarach podgórskich i górach śniegu.

Temperatura maksymalna od 0°C na południu, około 4°C na przeważającym obszarze, do 7°C miejscami na wybrzeżu.

Wiatr umiarkowany i dość silny, na morzem okresami silny, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na wschodzie porywy wiatru do 75 km/h, nad morzem do 80 km/h, wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h. W górach wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Czytaj także:

„Nie strzelam w Sylwestra”. Apele obrońców praw zwierząt