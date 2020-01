Nowy Rok dość pogodny. Kolejne dni bez opadów

Środowy wieczór oraz noc z 1 na 2 stycznia upłyną z kolei pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami na południu i na zachodzie kraju. We wschodnich regionach Polski mogą wystąpić słabe, zanikające opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Mgły ograniczające widoczność do 200 metrów mogą pojawić się lokalnie na zachodzie kraju oraz w kotlinach sudeckich. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od -5 stopni Celsjusza na południu do nawet 3 stopni nad morzem. Synoptycy przewidują wiatr słaby i umiarkowany, a na wschodnim wybrzeżu dość silny.

Czytaj także:

Zmiany na mapie Polski. Cztery nowe miasta od 1 stycznia 2020 r.