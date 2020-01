Czwartek pogodny niemal w całym kraju. Jaka będzie temperatura?

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie i południu rozpogodzeniami. Na wschodzie miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, na zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, w kotlinach sudeckich lokalnie do 100 m. Temperatura minimalna od -6°C na krańcach południowych do 2°C nad morzem, lokalnie w kotlinach górskich chłodniej, od -10°C do -8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie oraz w górach porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Porywy wiatru nad morzem do 75 km/h, w Tatrach do 70 km/h, w Beskidach do 60 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane lub małe, tylko lokalnie, w zasięgu mgieł i po mgle – duże. Temperatura maksymalna od 0°C na Podhalu, około 4°C w centrum, do 7°C na nizinach Dolnego Śląska i 8°C lokalnie w kotlinach sudeckich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy, wschodzie i w górach porywisty, na wschodzie zachodni, na zachodzie południowo-zachodni i południowy. W Tatrach początkowo porywy wiatru do 60 km/h.

