Deszcz w wielu regionach kraju. Termometry pokażą nawet 10 stopni!

Środa 8 stycznia będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju okresami pojawią się opady deszczu do 5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, 5 stopni Celsjusza w centrum kraju do 7 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/godz.

W czwartek 9 stycznia opady deszczu do 5-10 mm będą się przemieszczały z zachodu na wschód. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, 6 stopni Celsjusza w centrum kraju do 10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Czytaj także:

Katastrofa samolotu w Teheranie. Na pokładzie było 170 osób