W piątek bez opadów tylko na południu. Temperatura sięgnie 10 stopni

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże, na krańcach południowych w drugiej połowie nocy okresami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu i mżawki, na południowym wschodzie lokalnie możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Miejscami, głównie na północy i we wschodniej połowie kraju mgły, ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 1°C na południowym wschodzie, 5°C w centrum, do 9°C na północnym zachodzie, jedynie w obszarach podgórskich od -5°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w obszarach podgórskich Bieszczad w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 85 km/h.

Pogoda na piątek 10 stycznia

W dzień zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Opady deszczu, głównie w północnej połowie Polski i na zachodzie. Temperatura maksymalna od 2°C na południowym wschodzie, 8°C, 9°C w centrum do 10°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru nad morzem do 60 km/h, wysoko w Tatrach do 80 km/h, w Sudetach do 85 km/h.

